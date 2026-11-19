桃園市大園區11月7日凌晨發生一起持刀傷人事件，一名林姓男子指稱，日前他介紹中壢某里長的兒子鍾姓男子到人力仲介公司上班，對方卻上班一天就預支薪水，還打電話騷擾他，後續談判時，鍾男卻持刀傷人。林男還指控鍾男母親是某里長，原要出面處理，後來卻不管；該里長回應，她不清楚實際狀況，又正值選舉期間，對方曾揚言爆料，故不願多做回應。

林男指稱，日前他介紹鍾男到人力仲介公司上班，但鍾男僅有上班一天，卻已經預支部分薪水，還在11月7日凌晨2時至3時間，向他連續打電話惡意騷擾，要求對方支付其餘薪資，林男不堪其擾，當下相約到家裡討論後續事宜。

未料，鍾男當時情緒激動、疑似吸毒，甚至攜帶刀械赴約，意見不合後直接持刀傷人，造成林男臉部、左小腿、左手撕裂傷以及左側食指、無名指開放性傷口。

林男指出，原本林男身為里長的母親說會負責處理，後來卻不管。對此，該里長受訪表示，兒子與林男之間發生糾紛，她並不清楚實際情況，也無法確認雙方衝突經過。目前正值選舉期間，對方曾表示要將事情對外爆料，讓她不知該如何回應，因此不願針對此事多做說明。