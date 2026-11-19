台61線西濱快速公路南下188公里彰化漢寶路段，今天中午發生車輛追撞事故。兩輛曳引車發生碰撞，造成2名駕駛受傷，其中57歲陳姓駕駛當場失去生命跡象，經送醫急救仍傷重不治，約28歲賴姓駕駛則意識清楚，送往彰濱秀傳醫院救治。

據了解，陳姓駕駛當時將曳引車停靠在路肩，正在車後方綑綁貨物，賴姓駕駛開車行經該路段時，發現前方有車輛臨停，已閃避不及，從陳男曳引車左後方撞擊，強大撞擊力道導致陳男遭撞飛倒地。

消防人員獲報後趕抵現場，發現57歲陳男已無生命跡象，立即施以心肺復甦術（CPR）、使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）等急救措施，並以呼吸道輔助器材協助維持呼吸，隨後送往彰濱秀傳醫院。另一名約28歲賴姓駕駛意識清楚，主要有肢體疼痛及傷口，經現場處置後也送醫治療。

這起事故造成台61線南下188公里處車流回堵，轄區警方到場處理，並調撥車道引導車流通行，詳細肇事原因及責任仍待警方進一步調查釐清。

台61線西濱快速公路南下188公里彰化漢寶路段，今天中午發生兩輛曳引車發生碰撞，造成2名駕駛受傷，其中57歲陳姓駕駛當場失去生命跡象，經送醫急救仍傷重不治。圖／讀者提供