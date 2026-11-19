台北市消防局表示，為推廣防災知識融入日常生活，除重新規劃台北防災科學教育館展區並在今天啟用，也推出與MUJI合作的「116年防災月曆」，月曆可透過官方網站查看。

台北市政府消防局召開「全新展區啟用暨116年防災月曆發表會記者會」，由副市長張溫德出席活動。消防局指出，此次活動以「防災即生活」為核心理念，透過全新展區的科技互動與實作體驗，讓民眾親身學習防災技能，並結合防災月曆將防災知識融入日常生活，讓防災從學習體驗延伸至生活實踐。

消防局表示，防災科學教育館自民國87年開館以來，一直是北市推動防災教育的核心基地。為帶給民眾升級體驗，北市府特別啟動「114至115年展區設備更新中程計畫」，將展區全面換新。

消防局指出，此次展區全面換新包含導入多媒體科技、沉浸式情境模擬、互動投影及數位典藏技術，將原本硬核的防災知識，轉化為兼具趣味與實用性的探索空間，打造全新數位防災學習基地。

消防局表示，防災教育更要延伸到日常生活，此次同步發表「116年防災月曆」，月曆以「防災即生活」為理念，首度攜手臺灣無印良品MUJIRENOVATION跨域合作。

消防局指出，防災月曆以「節氣×城市議題×防災」為設計主軸，結合節氣及北市12個行政區在地特色及季節性災害風險，並導入QR Code數位互動設計，將防災觀念融入生活，讓月曆成為家庭日常的防災提醒。月曆可透過官方網站查看。

張溫德致詞時說，面對日益多元的災害風險，防災不能只依賴政府救災，更需要市民具備自主應變能力。防災館全新升級與防災月曆的發表，希望民眾透過科技互動做中學，回家後也能藉由月曆將防災準備落實於日常。