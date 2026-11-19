位於新北市林口區的新北市街友中途之家「觀照園」一名王姓住民，今年7月間因與另名蘇姓住民口角，憤而以酒精燒毀蘇男掛在曬衣場的床單。由於王男此舉對園方公共危險造成重大威脅，園方未選擇姑息而提告，新北地檢署依放火燒毀住宅以外他人所有物罪起訴王男。

屬非營利機構的觀照園，是新北市社會局結合市府相關局處，連結民間團體資源，公私協力共同建置的街友六大照顧服務網之一，主要收容生活尚可自理、但需要休養、老病殘的街友，提供日常生活照顧與復健。

檢警調查，今年7月5日11時51分，正在園內活動的王、蘇2人，因生活細故爆發口角爭執，不料餘怒未消的王男，竟點火引燃酒精，將蘇男晾曬於園內曬衣場上的床單，所幸火勢及時被撲滅。由於現場監視器清楚拍下王男縱火過程，園方隨即由施姓生活管理員報警提告，事後王男也坦承犯案。