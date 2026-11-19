新北市1名年輕女孩日前開車利用紅燈空檔自拍吃海苔飯捲，意外目擊警察抓小偷，她的臉部表情從平靜到驚恐轉折超逗，臉上墨鏡且清晰倒映出竊賊騎機車自撞，影片貼上網2天吸引近37萬次瀏覽，網友直呼表情超可愛，說要做成哏圖。

整件事的起因是三重警分局16日中午12時許接獲民眾報案機車遭竊，員警調閱監視器展開追緝，發現贓車出現在樹林地區，2名員警立刻開車去追，大約下午1時05分在樹林區中華路看見目標，利用竊賊停車等紅燈，立刻擋住去路攔車。

48歲林姓竊嫌看見警察，隨即倒退再加速想逃，結果失控自撞道路中央分隔島慘摔，立即被壓制上銬逮捕，身上還被搜出1包安非他命0.26公克，毒品唾液快篩且呈現安非他命陽性反應涉嫌毒駕。

開車停在後面等紅燈的女孩戲稱本來只是記錄生活日常，沒想到變成「第一排觀眾」，她用手機錄影自拍喝飲料、吃海苔飯捲，突然目擊警察辦案，臉部表情轉折超自然逗趣，回神立刻將自拍鏡頭轉向前方改拍員警抓小偷。

尤其她臉上的大墨鏡還剛好清晰倒映出竊賊騎機車想逃，結果自撞安全島慘摔過程。事後她將影片貼到threads引發廣大回響，網友紛紛留言說她表情太可愛，還有人稱讚墨鏡、口紅顏色好看、說她皮膚真好，還說要擷取表情製作哏圖。

林姓嫌犯警詢後被依竊盜、公共危險罪嫌和違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

年輕女孩開車利用紅燈空檔錄影自拍吃海苔飯捲，意外目擊警察抓小偷，她的臉部表情從平靜到驚恐轉折超逗，臉上墨鏡且清晰倒映出竊賊騎機車自撞，影片貼上網2天吸引近37萬次瀏覽，網友直呼表情超可愛，說要做成梗圖。圖／_chhchn_授權使用