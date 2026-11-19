高雄市楠梓區發生一起離奇車禍悲劇，一名7歲男童18日晚間疑和家人鬧得不愉快，躺在資源回收場大門口地上，沒料，舅舅黃姓男子剛好駕大貨車返回，因視線死角，未發現男童身影直接輾過，男童經送醫搶救後仍宣告不治，黃男事後被依過失致死罪嫌送辦。

據了解，案發當晚6時許，7歲男童疑和家人鬧脾氣，躺在資源回收廠大門口，家人未發現男童躺在車道危險之處將他帶離，剛好舅舅黃姓男子駕駛大貨車返回回收場，沒看到男童躺在地上，直接輾過他的身軀，讓家屬驚嚇不已。

雖男童緊急被送醫治療，仍因傷重宣告不治，家屬悲痛萬分；警方指出，該起車禍發生在私人土地上，發生幼童遭大貨車輾壓意外，幼童將搶救宣告不治，現場經鑑識人員到場勘驗，並報請橋頭地檢署檢察官相驗釐清死因，全案將朝涉犯過失致死罪嫌偵辦。

本分局於115年11月18日18時許，在私人土地上，黃姓駕駛自用大貨車與幼童發生碾壓意外，幼童經搶救宣告不治，現場經鑑識人員到場勘驗並報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官相驗釐清死因，全案將朝涉犯過失致死罪嫌偵辦。