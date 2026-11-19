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台中南屯驚傳死亡車禍...騎士煞車倒地 慘遭曳引車輾過斃命
台中市南屯區今上午發生死亡車禍，賴姓男子駕駛1輛營業大貨曳引車左轉時，對向騎機車的顏姓男子煞車不及倒地，當場慘遭曳引車輾過腹部重傷，緊急送醫搶救仍身亡，警方對賴施以呼氣酒測值為0，兩車都未發現違禁物，將調閱周邊監視器釐清案發原因。
台中第四分局今上午9點多獲報，南屯區大業路、惠文路有車禍，經查賴男（38歲）開營業大貨曳引車當時沿大業路內側車道要左轉惠文路，顏男騎機車在對向沿大業路往惠中路，見前方曳引車要轉彎時煞車倒地，當場遭曳引車輾過，送醫搶救仍不治。
警方現場對賴施以呼氣酒測值為0，另報請檢方對顏抽血酒測，2車上都沒發現違禁物，已經調閱周邊監視器釐清案發原因，同時報警檢方相驗。
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