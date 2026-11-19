員警盤查過程中，察覺駕駛神情異常緊張且全身不斷顫抖，經進一步追問，犯嫌當場坦承近期曾施用毒品。圖：讀者提供

桃園市保安警察大隊員警於9日凌晨執行巡邏勤務時，在中壢區溪州街發現一輛賓士自小客車行駛未依規定使用方向燈，隨即上前予以攔查。員警盤查過程中，察覺駕駛神情異常緊張且全身不斷顫抖，經進一步追問，犯嫌當場坦承近期曾施用毒品；警方隨即對其實施唾液毒品快篩測試，結果呈現安非他命陽性反應，並在其身上查獲俗稱「喪屍菸彈」的依託咪酯菸彈，全案依法開單扣車並移送偵辦。

警方對駕駛實施唾液毒品快篩測試，結果呈現安非他命陽性反應，並在其身上查獲俗稱「喪屍菸彈」的依託咪酯菸彈。圖：讀者提供

保大指出，員警當時巡邏行經中壢區溪州街一帶，發現該名駕駛變換動向時未打方向燈，基於交通安全考量將車輛攔停受檢。不料在核對身分與對話期間，員警敏銳發現該名犯嫌面對盤查顯得極度慌張、神色緊繃，甚至出現全身顫抖的生理反應，顯與一般交通違規民眾不同，隨即提高警覺展開深入盤查。

在員警追問下，犯嫌自知法網難逃，向警方坦承近期有施用毒品情事。員警當場使用唾液毒品快篩試劑進行檢測，果真驗出安非他命陽性反應；隨後警方進一步執行附帶搜索，又在犯嫌身上起獲依託咪酯菸彈等違禁物。全案除依據道路交通管理處罰條例製單舉發毒駕違規並當場查扣涉案車輛外，訊後亦依涉犯刑法公共危險罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

警方嚴正呼籲，道路交通管理處罰條例已加重處罰毒駕行為，含提高罰緩、沒入車輛等，且毒駕上路更是對無辜用路人造成生命、財產威脅，車輛所有人應善盡保管及注意義務，如因飲酒等狀況請託代駕服務，應向有品牌口碑之業者尋求代駕服務，以維自身權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢賓士男毒駕全身顫抖露餡 保大快篩驗出安毒當場扣車

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