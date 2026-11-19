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高雄市警局三線一星高官涉職場霸凌下屬 警局暫停職務支援秘書室
高雄市警局三線一星吳姓高階警官遭下屬指控涉及職場霸凌，硬排無人機勤務犧牲下屬休假等行為，市警局接獲檢舉後，展開調查，目前先將吳員暫停主管職務，支援秘書室；市警局今天上午強調，會秉持不護短及客觀公正態度調查此事，若屬實會予以調整職務。
據了解，該名吳姓高階警官有資訊專長，從副分局一職被迅速拔擢至三線一星資訊室主任一職，日前傳出到任後，作風強勢，有下屬曾向媒體指控，吳員為因應選舉勤務，規畫無人機編組人員每人每月至少操演4小時，以維持操作熟練度及飛行安全，若因公務或不克出勤者，得順延至下一梯次；另有下屬不滿其管理態度，認為涉及職場霸凌。
由於有多人具名提出檢舉，市警局展開調查，據了解，其中無人機編排勤務一事，係屬正常勤務訓練安排，但吳員疑似內部管理不當一事，尚在調查中。
市警局今天上午表示，吳員疑似涉內部管理不當情事，已將他暫停主管一職，目前暫時支援秘書室工作，待後續調查；市警局強調，警局將秉持不掩飾、不庇縱、不護短的原則，以客觀、公正態度釐清調查。
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