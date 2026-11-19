桃園龜山某高中學生16日放學後遭同學與校外人士圍堵毆打，過程被拍成影片上傳網路，引發網友撻伐，警方目前已查獲2名未成年涉案人。市長張善政今天表示，任何人都不應以暴力欺凌他人，已要求警察局少年警察隊主動介入，並協同教育局及校方釐清事件經過，提供受害學生必要保護、關懷及輔導，避免孩子受到二度傷害。

網路流傳影片可見，多人將1名學生包圍，其中有人不斷揮拳、攻擊被害學生頭部，其他人在旁圍觀並拍攝影片。據了解，被害學生疑與同學發生糾紛，放學後遭同學帶人圍堵毆打，事後已向警方報案並提告傷害等罪。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，龜山某高中又爆發霸凌事件，從影片中可以看到「4個人打1個人」，甚至持續攻擊頭部，讓人看了相當生氣，她將進一步向教育局了解校方處理情形，也要求相關單位正視校園及學生安全問題。

張善政今在臉書發文表示，針對龜山地區發生的校外暴力事件，學生遭同學與校外人士施暴，警方已受理報案，並陸續通知涉案人到案說明，後續將依法移送桃園地方法院少年法庭處理。

張善政指出，他已要求警察局少年警察隊主動介入，前往學校了解情況，並協同教育局及校方共同釐清事件經過、妥善處理後續事宜，同時提供受害學生必要的保護、關懷與輔導。

張善政強調，任何人都不應該以暴力欺凌他人，更不能讓受害的孩子獨自承受恐懼與傷害，市府將持續追蹤後續處理情形，確保孩子得到應有的保護。