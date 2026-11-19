嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心昨晚發生火警，疑似存放的鋰電池冒煙起火，消防人員到場時，現場員工已自行撲滅火勢，由於大樓內仍有廠商員工，消防人員協助人員疏散，造成9人吸入性嗆傷送醫，另1人自行就醫，10人送醫時均意識清楚。

嘉義縣消防局表示，昨晚通報亞創中心發生火警，立即派遣祥和等分隊，共出動12車、27人前往搶救，消防人員抵達時，火勢已由現場員工自行撲滅，隨即入室搶救並疏散約10名民眾，經檢傷後，9人由消防局救護車送往嘉義長庚等醫院，另1人自行就醫。

消防局指出，送醫者包括6男、3女，年齡約20至44歲，其中有2名外籍人士，主要因吸入性嗆傷送醫，另1名男子自行就醫，10人當時均意識清楚，身體僅輕微不適，現場後續交由消防局火災調查科處理，釐清詳細起火原因。

縣府經濟發展處表示，亞創中心每層樓均設有電池滅火器，消防設備符合規定，此次起火原因仍待消防局鑑識調查，後續將與進駐廠商檢討是否有需要加強的防火措施，避免類似事件再次發生。

嘉義縣亞洲無人機創新應用研發中心昨晚疑似鋰電池起火，造成9人吸入性嗆傷送醫。聯合報系資料照