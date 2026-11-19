台中沈姓、楊姓男子受1名身分不詳男子「阿正」委託，以1萬元報酬要開車衝撞被害人、拿鐮刀剁下他1隻手，未料2人非但沒撞到人還差點翻車，見行跡敗露就逃逸未再砍人，落網甚至直言「只想隨便交差」，檢方認為沈、楊貪圖報酬受託傷人，依重傷害未遂等罪嫌起訴。

檢警調查，「阿正」和被害人有財務糾紛，才花錢找沈男、楊男到被害人清水區住處開車撞他、砍下1隻手，2人今年5月28日半夜1點多到場埋伏，見對方一走出家門，沈就載著楊重踩油門衝過去，因被害人即時閃避僅多處擦挫傷。

沈、楊見沒撞到人且形跡敗露，隨即開車逃逸，也沒依「阿正」指示再拿鐮刀砍斷被害人1隻手，轄區警方獲報調閱監視器逮人，2人落網全部坦承，附近監視器也拍下其等埋伏、巡視，且開車衝向被害人畫面。

因被害人同時提告殺人未遂罪嫌，沈辯稱「阿正」叫他開車撞被害人、剁掉他的手，自己想隨便交差，衝過去時差點撞到人，車子也差點翻掉，沒有要讓他死；楊則說，知道是要撞被害人，但沒有要讓他死亡的意思。

檢方認為，2人雖受指示要砍下被害人1隻手，但查無其等有置人於死動機、計畫，根據監視器畫面、行車軌跡，非直接朝被害人撞擊，沈下車查看後發現對方沒受重傷就離去，未再倒車衝撞、輾壓，難構成殺人未遂。

檢方偵結，依重傷害未遂、毀損等罪嫌起訴2人，楊犯罪所得1萬元應宣告沒收，檢方也請法院審酌，2人和被害人不認識，因貪圖報酬就受託傷人，目無法紀，造成被害人身心受創，並使主使者躲藏於幕後，犯後也沒和解，請法院量處適當之刑。