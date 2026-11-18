34歲林女日前向在網路賣精品的61歲趙女佯稱要購買包包，卻趁前往趙女住處查看時偷走價值約13萬元的五花手鍊，並在網路平台刊登販售該款手鍊，趙女發現後報警。海山警昨陪同趙女面交，當場將林女逮捕並追回遭竊手鍊，詢後依竊盜罪嫌送辦。

海山警分局江翠派出所昨天（17日）接獲趙姓女子報案指稱，15日傍晚6時許在板橋區民生路三段住處遭竊取一條五花手鍊。據了解，趙女平時透過網路販售精品，案發當天有一名女子主動聯繫表示有意購買精品包，並前往趙女住處查看，不料該名女子卻趁其不注意時偷走價值13萬元的五花手鍊。

趙女事後在網路平台發現相同款式的手鍊刊登販售，懷疑是遭竊物品於是前往派出所報案。海山警獲報後展開調查，昨天下午4時陪同趙女前往台北市中山區南京西路與賣家面交，當場逮捕涉嫌竊盜的林女並追回遭竊五花手鍊1條，詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方將涉嫌竊盜的林女帶回警局。記者黃子騰／翻攝

警方與趙女至面交地點逮捕林女(右)。記者黃子騰／翻攝