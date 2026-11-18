為打造抗災韌性台灣，消防署今天舉辦全國防災交流會，透過實務分享與交流學習，凝聚中央與地方的治理共識，並促進跨域學習與經驗傳承，讓台灣的防災體系日益堅韌。

內政部消防署今天舉辦「強化鄉（鎮、市、區）全災害防救因應量能115年度全國成果分享交流會」，災害管理組長邱景祥致詞時表示，感謝各地方政府災害防救基層人員的積極參與，希望藉由交流會的實務分享與交流學習，進一步凝聚中央與地方的治理共識。

面對全球極端氣候頻發以及複合型災害威脅日益增加，消防署指出，強化基層第一線的防救災能力已成為國家政策的重要一環。

消防署表示，為落實總統「全社會防衛韌性」的國家戰略，積極推動「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，爭取特別預算補助地方建置防救災緊急維生設備，期能全面提升整體社會的防救災韌性與永續發展。

消防署說明，計畫經費主要是為村里與防災協作中心建置「防救災緊急維生設備」，希望能在大規模災害，有效延長災區的待援時間，強化民眾自助互助能量；更要同步推動「進階防災士」制度與「HSEEP（災害防救演習規劃與評估）」的桌上演習。

消防署表示，這次活動另一大主軸，在於促進中央與地方的跨域學習與經驗傳承，針對「維生系統中斷之營運挑戰」及「災時物資管理發放」等實務考驗進行專題探討，讓各縣市互相學習標竿做法並凝聚治理共識。

消防署感謝各地方政府、鄉（鎮、市、區）公所、第一線防救災人員，以及所有協力團隊長期以來的公私協力與無私奉獻，因為有大家的齊心攜手，台灣的防災體系才能日益堅韌。

消防署強調，防救災工作是一項永無止境的任務，「沒有最好，只有更好」，未來中央與地方持續相互配合，共同打造更安全、具抗災韌性的台灣。