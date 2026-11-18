高雄市左營區今天下午發生2場火警，其中重清路火警發生時，傳出有人受困，消防隊到場搶救，救出受困的七旬屋主，起火原因正由消防局勘查中。

今天下午2時40分、3時30分左右，高雄市左營區重清路、富民路分別傳出火警。消防局據報立即動員趕赴火場搶救，其中，5支消防分隊及2支特搜分隊趕抵重清路時，消防人員得悉屋主受困屋內，立即布水線出水搶滅火勢。

據了解，重清路火警是1棟公寓的1、2樓起火，現場濃煙密布，消防隊緊急灌救後，順利自屋內救出72歲屋主顏姓男子，幸他意識清楚，已送醫治療，屋內未發現其他受困者，起火原因仍待調查。

另場富民路火警，是某大樓15樓冒出濃煙，消防隊趕上樓，發現是住戶廚房煮食未熄火，幸好及時搶救才未釀災。