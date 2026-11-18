新竹縣第一體育場前天上午發生墜落意外，70歲婦人到體育場運動，疑似倒退走路時未注意後方路況，不慎從約130公分高處跌落至無障礙通道，造成頭部受傷、顱內出血，送醫後仍不治。

新竹跑友圈近日傳出，一名婦人日前在新竹縣體育場運動時，不慎從高處跌落，造成頭部重創，引發跑友關注。有民眾提醒，運動時應留意周邊環境，尤其經過高低落差或壕溝邊緣時，更應注意安全，以免發生意外。

據了解，陳婦當時在操場外側倒退走路運動，疑似未注意後方地形，不慎跌落至無障礙通道，現場高低落差約130公分，送醫急救後，今天宣告死亡，檢警今天下午進行相驗，家屬對死因無意見。

新竹縣政府消防局表示，11月16日上午8時59分接獲民眾報案，指竹北市福興東路一段附近發生創傷案件，有1名民眾倒臥體育場操場內、意識不清。消防局隨即派遣光明分隊救護車1輛、救護人員3名前往，上午9時07分抵達現場，發現1名約70歲女性意識不清，頭部及臉部有撕裂傷，隨即送醫救治。

消防局提醒，民眾如發現有人倒臥或疑似受傷，應立即撥打119報案，並確保現場安全，切勿任意移動傷者，以免造成二次傷害。