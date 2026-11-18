台南市警第四分局員警昨天巡邏時，發現一輛登記在飼料公司名下的轎車，卻在安平區工地附近出沒載客，尾隨並通報支援警力攔查；竟發現車內連駕駛共6人，5名乘客全是失聯移工，其中一人還因違反洗錢防制法遭通緝，范姓駕駛無駕照，警方當場全數帶回，依法處理。

分局表示，員警昨天下午巡邏行經安平區安北路一帶時，眼尖注意到一輛轎車在工地周邊載客，與車輛登記的公司業務不符，當下研判有異，跟隨觀察；等支援警力到場，下午4時50分在民權路四段攔停車輛，逐一查證車內人員身分。

警方調查，車內5名乘客均為越南籍，分別為25歲阮姓男子、41歲張姓男子、35歲潘姓男子、40歲阮姓男子及42歲鄧姓男子，均為失聯移工；其中25歲阮男因洗錢防制法案件遭通緝，警方將他解送台南地檢署，其餘4人交由移民署台南市專勤隊歸案。

至於駕車的范姓男子也是越南籍，但並非失聯移工，警方查出他沒有駕照，依法舉發並移置保管車輛；分局長廖水池表示，警方將持續查察可疑人車，也提醒業者不得非法聘僱失聯移工。

台南市警第四分局員警昨天巡邏時，發現一輛登記在飼料公司名下的轎車，卻在安平區工地附近載客，一舉抓到五名越南籍失聯移工。圖／民眾提供

台南市警第四分局員警昨天巡邏時，發現一輛登記在飼料公司名下的轎車，卻在安平區工地附近載客，一舉抓到五名越南籍失聯移工。圖／民眾提供

台南市警第四分局員警昨天巡邏時，發現一輛登記在飼料公司名下的轎車，卻在安平區工地附近載客，一舉抓到五名越南籍失聯移工。圖／民眾提供

台南市警第四分局員警昨天巡邏時，發現一輛登記在飼料公司名下的轎車，卻在安平區工地附近載客，一舉抓到五名越南籍失聯移工。圖／民眾提供