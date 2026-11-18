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西屯環中路等紅燈也遭殃 曳引車起步追撞百萬重機「川崎忍者」
台中市西屯區環中路三段昨天下午發生驚險車禍，陳姓男子騎著要價百萬元的川崎忍者（Kawasaki Ninja ZX-10R）大型重機，與劉姓男子駕駛的營業曳引車同在外側車道停等紅燈。綠燈亮起後，曳引車起步時從後方撞上重機。所幸2人都沒有受傷，酒測值也都是零，警方正調閱監視器釐清肇事責任。
台中市警察局第六分局表示，事故發生在17日下午3時47分許，地點是西屯區環中路三段靠近市政南一路口。劉男（43歲）駕駛營業貨運曳引車，陳男（20歲）騎乘大型重機，雙方同在環中路三段外側慢車道停等紅燈。綠燈後曳引車起步行駛，從後方撞上陳男的重機。
警方到場處理，2名駕駛均未受傷，經酒測也都沒有飲酒。現場檢視車輛，未發現違禁品或可疑跡證，2人也沒有毒品刑案紀錄，無毒駕徵候。
由於路口的警方監視器沒有拍到碰撞位置，警方正積極調閱附近其他監視器畫面，還原事故發生經過。
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