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北市男跟網友吵架 持鐮刀在路上閒晃...相約談判卻被放鳥
45歲孫姓男子在網上跟人口角，今天凌晨相約在中山區林森北路口談判，他手持鐮刀、頭戴安全帽在路上閑晃，怪異行為路人見狀報警，警方趕抵盤查，確認現場無人受傷，將他帶回派出所依社會秩序維護法「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」裁罰。
中山警方今天凌晨3時許獲報，稱林森北路與農安街口附近有人持刀趕抵，到場發現孫男頭戴安全帽、持鐮刀在路上閒晃，介入盤查，他稱在等人，警問「等誰？」他說因為跟網友吵架，相約在林森北路談判。
警方確認網友沒到場，現場無人受傷，再問他為什麼要戴安全帽，孫男稱「防身用，才不會臉被攻擊」，警方無奈，告知他行為已觸犯社維法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」查扣刀具，依法帶返所，將面臨3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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