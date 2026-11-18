隨著年底選舉日益接近，桃園市平鎮警分局持續強化選前治安維護工作。圖：警方提供

隨著年底選舉日益接近，桃園市平鎮警分局持續強化選前治安維護工作，針對轄內治安熱點及重要路段加強巡邏、攔查與查緝，積極防制各類不法情事。本周16日至18日短短3天內，警方接連查獲毒品、酒毒駕及詐欺等案件，展現警方維護選前治安及交通安全的決心。

警方當場查扣含依托咪酯成分的毒品菸彈9顆。圖：警方提供

其中，建安派出所員警今(18)日凌晨3時15分許，執行巡邏勤務行經平鎮區龍南路段附近時，查獲一名42歲周姓男子涉嫌持有毒品，當場查扣含依托咪酯成分的毒品菸彈9顆，總重達54.50公克，全案依違反毒品危害防制條例帶返派出所偵辦，並持續追查毒品來源。

此外，平鎮分局各單位持續加強巡邏及查緝作為，接連查獲各類案件共16件16人，其中包含酒駕3件、毒駕3件、毒品施用及持有3件，另查獲詐欺、侵占及各類通緝案件等，展現警方持續打擊不法、維護轄區治安的執法成效。

平鎮分局長李維振表示，選前治安維護是警方當前重點工作，分局將持續落實「打詐、掃黑、肅槍、緝毒」等治安重點，並結合「雷霆除暴」等專案勤務，強化轄內重要道路及治安熱點的巡邏密度與查緝作為，對於毒品、酒毒駕及各類不法情事絕不鬆懈，全力維護選舉期間社會秩序與民眾安全，營造平穩、安全的選舉環境。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：選前治安不鬆懈！平鎮警3天查獲16人 他身上帶1物下場慘了