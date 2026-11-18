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桃園防制人口販運考核摘全國最高分！蘇俊賓：跨局處合作是關鍵
桃園市副市長蘇俊賓今(18)日上午主持市政會議，接受警察局呈獻內政部「114年度防制人口販運工作成果考核」特優獎。蘇俊賓表示，過往防制人口販運多以警察局主動查緝為主，常見樣態包括民眾遭詐騙集團誘騙至緬甸等地、移工遭受勞力或性剝削，以及青少年及少女，在求職及就業過程中遭到剝削，顯示防制工作面向複雜，市府兩年前開始導入橫向聯繫溝通合作機制，整合跨局處資源通力合作。
蘇俊賓指出，桃園此次在114年度全國防制人口販運工作成果考核中獲得最高分，歸功於勞動局、原民局、社會局、教育局、衛生局及農業局等局處通力合作。
蘇俊賓進一步提到，透過各單位掌握的中輟生、中離生、農業移工及求職者等相關資訊，以人口販運防制風險鏈概念及早辨識潛在風險，主動傳遞防制資訊，並結合警政力量積極查緝，展現市府各單位協力推動防制工作的具體成果。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園防制人口販運考核摘全國最高分！蘇俊賓：跨局處合作是關鍵
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