新北市汐止區汐萬路3段今在中午發生水肥車翻覆意外，駕駛林姓男子受困經消防員合力搶救順利脫困送醫。記者王長鼎／翻攝 新北市汐止區汐萬路三段366巷口、北29線10.4公里處，今天中午12時28分發生一起緊急救援案件。現場有一輛水肥車因故發生側翻意外，導致車上駕駛30歲林姓男子當場受困並遭翻覆的車輛重壓。新北市消防局接獲報案後，第一時間派遣大批救援人車趕赴現場，抵達時發現受困駕駛意識清楚，隨即展開搶救作業並通報吊車單位前往支援。

由於水肥車車體沉重，救援人員在現場審慎評估狀況，在吊車支援配合下展開脫困作業。經過現場警消與各方單位的合力搶救，終於在下午1時11分順利將受困的林姓駕駛救出。經初步檢視，所幸患者意識保持清醒，在汐止警方協助交管下，救援人員隨即依標準程序進行初步處置，並立刻將傷者送往汐止國泰醫院進行後續的醫療救治。

這起翻覆事故也造成該路段交通短暫受到影響，詳細的事故發生原因與肇事經過，仍有待相關單位後續進一步調查釐清。消防局也藉此呼籲，駕駛大型車輛行經山區或彎道時應格外注意路況與車速，以確保自身及其他用路人的行車安全。

新北市汐止區汐萬路3段今在中午發生水肥車翻覆意外，駕駛林姓男子受困經消防員合力搶救順利脫困送醫。記者王長鼎／翻攝