東北季風及冷氣團接連南下，山區氣溫將明顯下降，玉山國家公園管理處提醒山友提高警覺。玉山後四峰11月14日才發生驚險救援，一名山友登山途中體力透支，距離圓峰山屋僅400公尺卻寸步難行，幸經山友及保育志工冒雨摸黑接力救援，才順利脫困。今年後四峰已有7件求援案件，山域安全再受關注。

玉管處指出，本周天氣變化劇烈，周三、周四東北季風南下，北台灣低溫下探13至14度，中南部早晚也明顯轉冷，周五至周六清晨受到輻射冷卻影響，將是這波最冷時段。低溫與強風不僅增加登山難度，也可能加速體力流失，提高失溫及山域事故風險。

玉管處表示，11月14日後四峰路線發生一起求援案件，一名山友從鹿山返程時已經體力透支，下午1時30分卻認為時間還早，決定繼續前往東小南山，最後在距離圓峰山屋約400公尺處體力耗盡，完全無法繼續行走。

當時山區風雨交加，路徑狹窄，熱心山友及玉管處保育志工穿著雨衣、戴著頭燈，在黑夜中利用長背板及徒手接力方式，將山友從風雨中救回山屋，協助恢復體溫，才讓這場驚險救援平安落幕。

玉管處指出，今年以來，玉山後四峰路線已發生7件求援案件，原因包括高山症、行程遲歸及體力不支。後四峰路線行程漫長、地形起伏大，對登山者體能要求高，若遇上低溫及強風，身體負荷更重，稍有輕忽就可能釀成事故。

玉管處呼籲，山友登山前應充分評估自身體能，備妥保暖裝備，並隨時留意天候及身體狀況，若感到疲累或天氣惡化，應果斷撤退，不要為了登頂勉強前進。登山安全不應以攻頂為唯一目標，平安下山才是最重要的事。

山友在風雨交加的夜晚體力耗盡，距離圓峰山屋僅400公尺卻無法前進，所幸經山友及保育志工合力救援，順利脫困。圖／玉管處提供