空勤總隊今天派直升機救援，飛到南投縣信義鄉觀高山屋山難救援任務，救回一對夫妻。圖／空勤總隊提供 一名女山友在南投縣信義鄉觀高山屋待救，她滑落邊坡造成頭部撕裂傷、左眼腫脹、疑似顱內出血，她丈夫腳踝扭傷，空勤總隊今天派直升機救回這對夫妻，再由救護車送醫治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣信義鄉觀高山屋黃姓女山友滑落邊坡造成頭部撕裂傷、左眼腫脹、疑似顱內出血，因地處偏遠，為爭取救援時效，故申請空中救援。

今天派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛柯維碩、機工長楊儒建，消防署特搜隊隊員詹天文、劉承炫執勤。

今天早上7時57分從台中機場起飛，爬升至8000呎定向目標區，8時29分到達目標區完成高低空偵查、操作場域安全及障礙物狀況評估後落地，由特搜隊員詹天文及劉承炫出艙實施傷者評估及處理，並回報傷者丈夫亦有腳踝扭傷情況，經勤指同意後，2名傷者上機，隨即起飛定向竹山消訓中心，落地後將傷患交由救護車轉送醫院。