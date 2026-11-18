溫姓前理事長自掏腰包以每桌5000元價格席開4桌，免費招待有投票權之選民飲宴並於席間為李姓候選人拉票。示意圖：截自freepik

桃園市某婦女關懷協會溫姓前理事長為助桃園市第九選區市議員李姓候選人順利連任，於今(115)年9月5日中午自掏腰包以每桌5000元價格席開4桌，免費招待有投票權之選民飲宴並於席間拉票助選。桃園地檢署獲報後指派檢察官李佳紜指揮檢調警蒐證，於昨日傳喚溫姓前理事長及相關證人12名到案，訊後認定溫姓前理事長涉犯《公職人員選舉罷免法》罪嫌重大，諭知具保15萬元。

桃檢說明，溫姓前理事長為使李姓候選人於115年地方公職人員選舉順利連任，於9月5日中午，利用楊梅區某社區發展協會召開理監事會議之機會，會後邀集該協會之成員及該里許姓里長等地方人士前往楊梅區之餐廳，自掏腰包以每桌5000元之價格席開4桌，免費招待有投票權之選民飲宴，溫姓前理事長並於席間為李姓候選人拉票助選，尋求選民投票支持。桃檢檢察長張春暉相當重視，隨即指派李佳紜指揮法務部調查局新北市調查處及新北市警察局刑事警察大隊積極偵辦。經多方蒐證認時機成熟，於昨(17)日傳喚溫姓前理事長及相關證人12名到案說明。

經檢察官訊問後，認定溫姓前理事長涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於投票權人交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，尚無羈押之必要，諭知具保15萬元。

桃檢重申，公平乾淨的選舉，是民主政治的基石，針對假借各種名目行賄選之實等各種妨害選舉行為，必秉持「無底限、無上限、無時限」之原則，持續積極加強查緝，嚴查速辦，在選舉投票將屆之際，也請民眾發現有賄選情事，儘速撥打免費專線0800-024-099轉4踴躍檢舉，讓共同守護得來不易的民主選舉。

本文章來自《桃園電子報》。原文：開4桌宴請選民幫楊梅候選人拉票！婦女關懷協會前理事長15萬交保