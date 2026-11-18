台北市中山區遼寧街一間海產店遭民眾投訴，每逢半夜就會有人在店內開趴、大聲喧嘩，民眾無奈把影片Po上threads並報警，警方指出，到場時民眾表示已準備要離開，確認無虞後離去。一名官警分享說，生活噪音實務上若符合影響3人以上、勸阻不聽、2個月內蒐證檢舉等要件，就可向警方提告社會秩序維護法。

民眾發文指出，住在夜市海產攤附近樓上真的很雖，半夜4點店內的店二代、店三代都會揪一堆人到店內開趴，當成私人招待所，「從半夜兩點吵到快五點還在吵，喝酒歡呼喧嘩，用音響放音樂」，「錄影存證後報警，警察來也只能勸導」，「好說歹說才一邊嬉笑一邊散會只會在那邊跟警察嬉皮笑臉道歉，完全無視真正受打擾的附近住戶」。

中山警方指出，17日凌晨4點多獲報遼寧街夜市某海產店有妨害安寧情事，員警到場了解，現場是王姓男子與好友在店內聚會，因音量過大遭民眾檢舉，查處時現場人員已準備離去，警方勸導並確認相關人員會在3分鐘內離開，之後便散場。

一名熟悉妨害安寧案件的北市警官受訪說，噪音依性質不同，處理機關也有所區別，若屬施工、工廠、營業場所等持續性噪音，由環保機關依噪音管制法查處；若是住戶吵架、大聲喧嘩等生活噪音，屬社會秩序維護法範疇由警方受理。

警方說，生活噪音不像噪音管制法有分貝標準可量測，是否構成社維法所稱妨害公眾安寧須綜合判斷，雖然警方可依裁量權可直接裁處1萬元以下罰鍰，但還是會確認客觀事實，不會因報案就直接裁罰，避免淪為鄰里糾紛或私人恩怨的工具。

針對屢勸不聽、頻被報案的對象，警方建議民眾可直接提告社維法，並提供錄音、錄影等證據，影像除須清楚錄到噪音內容，也要能辨識發生時間、日期及地點，並足以確認噪音來源。

警方受理後會檢視歷次110報案紀錄、員警密錄器等內容，接著製作查訪表，雖然社維法沒有明文規定要幾人受影響，但妨害公眾安寧中的「公眾」，實務上認為至少要3人以上。

警方提醒，去年社維法妨害公眾安寧條文修法，除了罰鍰從6000元提高到1萬元，也增列「不聽勸阻」概念，意即要先勸導，若受影響住戶可自行向對方反映，或張貼紙條告知，員警必要時會開立勸告書；另外，社維法案件自違規行為發生後逾2個月就不得裁罰，要留意時效。

台北市中山區遼寧街一間海產店遭民眾投訴，每逢半夜就會有人在店內開趴、大聲喧嘩，民眾無奈把影片Po上threads並報警。記者翁至成／翻攝