年底大選、公民投票11月28日登場，台中市警局霧峰分局說，為確保選票印製、運送及保管過程安全無虞，啟動最高規格選務維安，特別成立「選票安全維護專案小組」，投入警力24小時戒備，從選票印製、運送至保管層層把關，力拚「選票零風險、選務零瑕疵」目標。

霧峰警分局指出，選票安全維護分為三大階段嚴密執行。印製階段，專案警力已進駐印刷廠並與選務監察小組緊密配合，實施門禁實名制與嚴格人身安檢，嚴禁攜帶手機、攝影器材等違禁品；廠區出口更設有關卡嚴查，確保「一張選票都帶不出去」，並搭配廠內外高解析度監視器24小時無死角監控。

運送階段，每一組運送選票至各區選務作業中心的專車，均由警車專責前導與後護，並派駐專案幹部隨車押運，各分局勤指中心同步即時掌控動態；警方也提前規劃主要與備用運送路線，嚴防突發交通事故影響選務。

保管與投開票階段，選票運抵作業中心後，一律封存於設有雙門鎖、鐵門及保全系統的專屬庫房，由員警與選務人員實施24小時雙人實體輪班駐守；投票日一早再由警方護送至各投開票所，並持續維持秩序直至開票結束。

霧峰警分局長陳啓明強調，警方將以最高警覺與零容忍態度，防範任何干擾行為。警方呼籲，切勿以身試法，依公職人員選舉罷免法，將選票攜出投票所可處1年以下有期徒刑、拘役或科1.5萬以下罰金；故意撕毀選票者，最高可罰5萬元。

台中市警局霧峰分局啟動最高規格選務維安。圖／警方提供