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北市熱炒店爆全武行！醉女嫌隔壁桌「撞人沒道歉」 抄酒瓶秒砸頭
台北市中山區一家熱炒店今天凌晨驚傳酒後衝突，38歲戚姓女子與隔壁桌46歲楊姓女子互不相識，戚女不滿楊女經過時疑似撞到她未道歉，戚女竟直接抄起桌上的台啤酒瓶朝楊女頭部猛砸，楊女當場頭破血流，所幸送醫包紮後無大礙。警方趕抵將戚女帶回，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。
中山分局民權一派出所今天凌晨0時許獲報，稱吉林路一間餐廳有民眾打架，員警趕抵發現楊女頭部流血受傷，協助送醫後詢問了解，雙方因口角衝突導致。
警方調查，楊女與另名友人用餐，意識尚清醒，而戚女則獨自一人在隔壁桌飲酒，當時楊女起身經過戚女座位，戚女認為遭碰撞且對方沒有道歉，出言問「為什麼不道歉」，雙方爆發口角，不料戚女情緒失控，順手抄起桌上一支金牌台灣啤酒瓶，朝楊女頭部狠砸。
楊女頭部重擊當場流血，所幸送醫治療無大礙，她事後向警方表示對戚女提出傷害告訴，警詢後依傷害罪嫌將戚女移送台北地檢署偵辦。
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