高雄66歲朱姓婦人騎微型電動二輪車，經過警方酒駕臨檢哨卻直闖而過，被員警叫住，測出涉嫌酒駕。她稱「沒喝酒，只喝了魚湯」，警方進一步問出，原來她在魚湯裡倒整瓶米酒去煮，酒測才超標。

11月16日晚間11時許，鳳山警分局交通分隊在高雄市鳳山區瑞隆東路設臨檢哨，執行取締酒駕勤務，對路過機車騎士要求吹簡易型酒精檢測器，了解駕駛人是否酒駕。

警方見朱姓婦人騎微型電動二輪車經過路檢哨，卻不依序排隊受檢，反而直接衝過，員警立即叫住她，上前詢問朱婦是否飲酒。

朱婦一開始就否認喝酒，但她卻一再猛灌瓶裝水，令員警懷疑她酒駕，要求她對酒精檢測器吹氣，竟一吹檢測器立即亮燈。她表示「沒有喝酒，只喝了魚湯」。

警方隨即對朱婦酒測，測得吐氣酒精濃度每公升0.27毫克。員警進一步了解，才發覺她竟然在鍋內倒整瓶米酒煮魚湯，喝過魚湯後，怪不得酒測值超標。

警方依道路交通管理處罰條例，禁止朱婦繼續駕駛，將車輛移置保管，並依公共危險罪嫌逮捕朱婦，令朱婦傻眼，也悔不當初。

警方提醒，薑母鴨、燒酒雞及添加米酒烹煮的魚湯等料理，即使經過加熱，仍可能殘留酒精，食用後切勿駕駛車輛。微型電動二輪車同樣受酒駕法令規範，民眾切勿心存僥倖，以免觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康