8旬胡姓婦人日前因機車突發故障，凌晨2時獨自徒步返家，途中因不熟悉周遭環境而迷失方向。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名8旬胡姓婦人日前因機車突發故障，凌晨2時獨自徒步返家，途中因不熟悉周遭環境而迷失方向在中山路二段與文中路口徘徊，所幸遇上大園警分局巡邏員警主動關懷，及時伸出援手，順利協助婦人平安返家。

員警了解情況後，立即協助確認婦人身分及住處，並妥善安排返家事宜。圖：讀者提供

新坡派出所說明，警員杜翊瑄、楊逸祥日前許執行巡邏勤務，行經中山路二段與文中路口時，發現胡婦獨自蹲坐路旁，神情徬徨，立即上前關心。經了解，胡婦前一日晚間騎乘機車前往新屋區購物，途中機車不明原因故障，因無法繼續騎乘，便決定徒步返家，未料途中迷失方向，只能在路旁徬徨無助。

員警了解情況後，立即協助確認婦人身分及住處，並妥善安排返家事宜，讓婦人順利平安返家。婦人對於警方深夜熱心協助頻頻表達感謝，也對員警主動關懷的服務精神深表肯定。

大園分局呼籲，家中如有高齡長者，應多加留意其外出安全，建議隨身攜帶聯絡資訊或配戴愛心手鍊，以利迷途時能即時獲得協助；若發現長者獨自在外徘徊或有需要幫助的情形，也請民眾主動關懷並適時通報警方，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬婦機車故障凌晨無助蹲路旁 大園警暖心伸援送返家