58歲駱姓身心障礙男子昨天下午騎機車到台南地檢署洽公，返程時疑因忘記關閉機車電門，電瓶耗盡，無法發動。圖／民眾提供 58歲駱姓身心障礙男子昨天下午騎機車到台南地檢署洽公後，疑因忘記關閉機車電門，電瓶耗盡，無法發動；他聯繫二間車行，都婉拒到場，天色漸暗無奈獨坐在身障機車上發愁。民眾見狀協助報警，員警聯繫願意到場處理的車行，業者不到10分鐘排除故障，且分文不取。

台南市警第四分局表示，昨天下午4時許接獲報案，有身障人士在安平區健康路三段與國平路口坐在身障機車上許久，似乎需要協助；育平派出所副所長顏伯庭、警員黃峻紘及吳毅庭獲報到場，發現駱姓男子坐在無法發動的機車上，疑似因電瓶沒電無法發動。

駱表示，因機車為身障人士使用車輛，檢修電瓶須拆卸鐵架螺絲，處理較一般機車複雜，詢問了二間車行「1000元可以處理起來嗎」，但對方得知是身障車輛後以無法及時趕到婉拒；由於他行動、表達及聯繫維修較不方便，也擔心維修費用可能要超過1000元，天色漸暗，不知道接下來該怎麼辦。

據了解，身障機車拆換電池需要拆鐵架，比較麻煩，一般店家會直接換掉整顆電池，花費需要上千塊；另因駱的語言溝通能力較差，導致店家不願意前往處理。經員警協助聯繫附近車行，終於找到郡平路上一間機車行老闆願意前來協助。

老闆到場拆卸車上鐵架檢修，通過接電方式讓機車重新發動，不到10分鐘便排除故障，且在得知駱的身體及經濟狀況後，主動表示不收費；駱見能順利騎車返家，不斷向員警及老闆道謝。分局長廖水池提醒，民眾開車或騎乘機車外出前，應注意車輛油、水、電等各項設備是否充足、正常，避免發生故障而影響行車安全。

58歲駱姓身心障礙男子昨天下午騎機車到台南地檢署洽公，返程時疑因忘記關閉機車電門，電瓶耗盡，無法發動。圖／民眾提供

58歲駱姓身心障礙男子昨天下午騎機車到台南地檢署洽公，返程時疑因忘記關閉機車電門，電瓶耗盡，無法發動。圖／民眾提供