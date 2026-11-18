陳男肇逃開往3公里外縣民大道二段巷道棄車，躲回家中。專案小組調閱沿線路口監視器畫面過濾追緝，並比對車身引擎號碼確認身分，將他查緝到案。圖／警方提供 宜蘭縣民大道昨天傍晚發生賓士男掛假車牌開車，在路上被員警發現竟拒檢逃逸，過程中還倒車衝撞員警機車，波及左右兩輛轎車；男駕見撞車了心慌，加速肇逃，在距離肇事點3公外巷道棄車。警方根據車引擎號碼追出躲在家中的陳姓車主，涉犯妨害公務、毀損及偽造特種文書3罪嫌送辦。

這起驚險的警匪追逐發生在昨天傍晚5點40分，正值下班尖峰時段，宜蘭警分局員警在環市東路與縣民大道路口執勤時，察覺一輛賓士車的車牌與車身型號不符，隨即上前示意停車受檢；不料，開車25歲陳姓男子因心虛抗拒盤查，竟猛踩油門倒車再向前衝撞，員警見狀奮力破窗試圖攔阻，手部受傷流血，陳男續逃。

肇逃男在停等紅燈的車陣橫衝直撞，逃竄過程中波及2輛轎車，現場傳出巨大撞擊聲響，嚇壞用路人。警方調查發現，陳男過去曾有公共危險及傷害等前科，日前更因酒駕導致原車牌遭到監理站註銷，疑似為了貪圖用車方便，竟懸掛偽造車牌到處趴趴走，被巡邏員警鷹眼識破。

陳男不顧賓士車損，繼續開往3公里外縣民大道二段巷道棄車，隨後躲回家中。專案小組調閱沿線路口監視器畫面過濾追緝，並比對車身引擎號碼確認身分，迅速鎖定陳男行蹤並將他查緝到案；警方在車內未搜出違禁品，陳男經檢測也無酒駕或毒駕反應。

宜蘭警分局強調，面對不法分子公然挑戰公權力，警方絕對強勢執法、絕不退縮。此次能夠在短時間內迅速破案，全賴執勤員警的細心觀察與科技監視器輔助，成功將犯嫌繩之以法，警方針對任何危害社會秩序與用路人安全的脫序行徑，必定依法嚴辦，絕不寬貸。

肇逃賓士男在停等紅燈的車陣橫衝直撞，逃竄過程中波及2輛轎車，現場傳出巨大撞擊聲響，嚇壞用路人。圖／民眾提供