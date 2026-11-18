高雄市前鎮消防分隊救護車昨晚載送傷患前往醫院途中，在鳳山區與轎車發生碰撞，造成駕駛轎車的朱姓男子及車上乘客受傷。警方初步調查，朱男疑未禮讓執行緊急勤務的救護車先行，雙方駕駛酒測值均為零，確實肇事原因仍待調查。

這起事故發生在昨天晚間10時許，23歲朱姓男子駕駛轎車沿高雄市鳳山區光復路由東往西行駛，行經澄清路與光復路二段路口，前鎮消防分隊陳姓隊員（58歲）駕駛救護車，正載送傷患要到高雄長庚急救，雙方在路口發生車禍；在猛烈撞擊下，2車都受損，救護車車頭面板掉落。

鳳山警分局據報，派員到場處理，發現駕駛轎車的朱男及車上乘客多處擦挫傷，2人自行就醫，救護車原載送的傷者則由消防局另派救護車接駁，送往長庚醫院救治。

警方表示，朱男與陳姓隊員經酒測，都無酒精反應，初步研判，朱男疑似未禮讓執行緊急勤務的救護車先行，在救護車闖越紅燈送傷患就醫途中才釀禍，確實肇事責任仍待交通大隊進一步釐清。

鳳山警分局呼籲，駕駛人行經路口應提高警覺，遇有執行緊急任務的救護車，應減速並主動禮讓；救護車執行勤務時，也應注意路口交通狀況，確認安全後再通行。

高雄市救護車昨晚送傷患就醫途中在鳳山區出車禍。記者林保光／翻攝