高雄市左營區店仔頂路巷弄傳出持槍射貓事故，引起愛貓人士抨擊。警方查出，謝姓、劉姓2男子不滿野貓叫聲及便溺，持BB槍對貓開槍，並波及路邊停車，將2人依違反社會秩序維護法移送法辦，並依違反動物保護法，移由動物保護處處理。

高雄市警左營分局舊城派出所於1昨晚接獲通報，指左營區店仔頂路19巷，有人持BB槍射擊，造成路旁轎車車漆受損，立即派員到場調查。

警方查出，59歲的謝姓男子在巷內持BB槍射擊，BB彈波及29歲陳姓女子的轎車，造成車身輕微掉漆。雙方針對車損自行協商賠償，陳女暫不提出毀損告訴。

但警方進一步調查發現，11月12日謝男曾與劉姓男子（20歲）在同在這條巷子，持長槍型BB槍射擊野貓。警方查扣謝男長、短BB槍，初步檢視均未改裝。謝、劉2人稱因貓叫聲及便溺造成困擾，才持BB槍射擊野貓。

警方認為2人持BB槍射擊，恐危害他人身體及財物安全，涉嫌違反社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

高雄市農業局動保處今天表示，依據動保法，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣200萬元以下罰金。

謝姓、劉姓2男子涉嫌持BB槍射貓，警方查扣槍枝。記者林保光／翻攝