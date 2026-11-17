智利籍2名男子及1名女子上月以觀光名義來台，在台北捷運車廂扒竊，犯案1件得手5千元，於桃園機場準備搭機出境被拘提，警方懷疑更多人被害，詢後依加重竊盜罪移送，擴大清查。

警方調查，智利籍44歲男子及情侶檔33歲男子、32歲女子，上月14日以觀光名義入境，隔天在北捷車廂扒竊，3人相互掩護，由44歲男子拉開一名男乘客背包拉鍊取出皮夾，抽出現金5千元轉給另2人，再放回皮夾。

被害人在北捷西門站一帶遭竊，發現皮夾從背包露出半截，檢查發現短少5千元報案，29日又有民眾報案稱目擊有人在北捷扒竊。

台北市刑事警察大隊與移民署新北市專勤隊成立專案小組，調閱監視器鎖定3人，30日發現準備從桃機搭機出境，通報航空警察局攔下後，前往拘提到案。

44歲男子坦認扒竊，情侶否認參與，因犯案手法為抽出現金放回皮夾，警方懷疑有不少被害人未發現遭扒竊，擴大清查，詢後移送台北地檢署，檢方命限制出境。

警方呼籲民眾，搭乘大眾運輸工具或於人潮擁擠處，應避免邊走邊滑手機，隨時留意異常身體碰撞或推擠，保護財產安全。

智利籍2名男子及1名女子上月來台，在台北捷運車廂扒竊，於桃園機場被拘提。記者李奕昕／翻攝