台北市中正區鎮江街一棟住商大樓，今天上午近8時傳出疑似瓦斯外洩，由於地點距離立法院僅約300公尺，警、消獲報不敢大意，立即派員趕抵現場拉封鎖線，經消防人員與瓦斯公司人員先後以專業儀器檢測，確認可燃性氣體（LEL）數值均為0，並無外洩情形，隨後解除封鎖，虛驚一場。

台北市消防局表示，今天上午7時58分接獲1999市民熱線轉報，稱中正區鎮江街5號一帶聞到濃烈疑似瓦斯氣味，考量該處緊鄰立法院且正值上班尖峰時段，立即派人車趕赴現場。

消防人員抵達，第一時間使用五用氣體偵測器進行LEL（爆炸下限）數值檢測，初步測得數值為0，隨後大台北瓦斯公司技術人員也趕抵，針對管線及周邊環境進行複測，回報LEL數值同樣為0，確認無瓦斯外洩風險。