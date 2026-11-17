國道1號北向349公里處、高雄岡山路段昨天下午發生一起離奇的集體棄車逃逸事件，一輛載有6名外籍移工的自小客車疑因見前方有國道警察執行路檢勤務，竟直接將車輛違規停靠在路肩，隨即車門大開，車上6人被目擊集體翻越護欄、沿著匝道外側邊坡拔腿狂奔，警方獲報趕抵時車內已空無一人，目前已將該輛涉案自小客車拖吊移置，並將深入追查車主與逃逸移工下落。

國道第五公路警察大隊指出，岡山分隊員警於昨天下午4時59分在國道1號北向349公里處執行路檢勤務時，接獲用路人反映後方有一輛自小客車違規停放於路肩，且目擊車上數人下車後沿著匝道外側邊坡徒步離去。

員警隨即趕往現場查看，發現該輛自小客車內已無人在場，經在周邊及邊坡一帶仔細搜尋，並未發現相關人員蹤影，由於該車違規停放路肩嚴重影響高速公路行車安全，現場已於下午5時15分順利排除並將該輛涉案汽車拖吊代保管，警方後續將依車籍資料通知車主到案說明，以釐清駕駛及車上乘客身分。

國道警方呼籲，用路人行駛高速公路切勿任意違規停車，以維護自身及其他用路人安全。針對該輛自小客車在國道違規停靠路肩的行為，警方將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款規定予以舉發，可處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰；警方也提醒車主切勿將車輛借予來路不明人士或非法外來人口使用，以免觸法。

逃逸移工見國道臨檢，竟直接在高速公路上棄車逃逸，連續翻閱護欄躲避警方臨檢。圖／截取自threads @88_10_11_