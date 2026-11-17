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豐原住宅火警火煙竄升消防隊員搶救 附近住戶安全撤離
台中市豐原區今天早上發生住宅火警，火煙竄升遠處都可看到，消防隊員到場搶救，附近住戶都安全撤離，無人員受傷受困，起火戶無人居住，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局今天早上6時27分獲報，豐原區中正路巷道內住宅火警案，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計6個單位，出動各式消防車輛15輛、消防人員38名、義消15人，現場由第一大隊副大隊長陳岱宏擔任指揮官。
現場是地上2層RC結構、3樓鐵皮加蓋建築物，3樓有火煙竄出。消防人員6時37分到達現場，火勢6時47分控制、7時18分撲滅。起火戶無人居住，鄰戶住戶均已安全撤離，無人員受傷受困。
3樓雜物起火燃燒，並波及鄰戶3樓雜物，燃燒面積共約25平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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