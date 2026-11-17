民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，一審重判十七年，台灣高等法院昨天傳喚柯文哲，就政治獻金案釐清起訴事實，柯表示，木可公司販售小物要開發票，小英商號、賴桑小舖也是同樣作法，難道賣東西都算是政治獻金嗎？還是「綠能你不能」，司法不可以雙標。

2026-11-17 00:14