基隆田寮河女子落河 警消到場搜救 及時救上橡皮艇送醫脫險

基隆市有名女子今晚從田寮河富狗橋墜河，消防局獲報派員趕到現場，發現她在橋墩處，將她拉上橡皮艇，救上岸後送醫。女子落水原因由警方調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6時11分接獲報案，指富狗橋上有名女子墜落河中。信二消防分隊距離事發地點不遠，很快就抵達現場。

消防隊員抵達時，在河面看不到落水女子。富狗橋和下游的喜豬橋間河段，河面加蓋取名市民廣場，消防人員擔心她可能被河流一路帶往出海口，進入基隆港。

但有人聽到富狗橋下方有女子哭聲，消防隊員下艇救援，在橋墩旁找到她，協助她攀上橡皮艇後，划向岸際，安全送上河岸送醫治療。

警方查訪女子落水原因，有女子的友人透露，她近期在經濟方面出狀況，落水原因待進一步釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆市有名女子今晚從田寮河富狗橋墜河，消防局獲報派員趕到現場，將她拉上橡皮艇救上岸送醫，落水原因由警方調查。圖／讀者提供