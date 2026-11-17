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基隆田寮河女子落河 警消到場搜救 及時救上橡皮艇送醫脫險
基隆市有名女子今晚從田寮河富狗橋墜河，消防局獲報派員趕到現場，發現她在橋墩處，將她拉上橡皮艇，救上岸後送醫。女子落水原因由警方調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6時11分接獲報案，指富狗橋上有名女子墜落河中。信二消防分隊距離事發地點不遠，很快就抵達現場。
消防隊員抵達時，在河面看不到落水女子。富狗橋和下游的喜豬橋間河段，河面加蓋取名市民廣場，消防人員擔心她可能被河流一路帶往出海口，進入基隆港。
但有人聽到富狗橋下方有女子哭聲，消防隊員下艇救援，在橋墩旁找到她，協助她攀上橡皮艇後，划向岸際，安全送上河岸送醫治療。
警方查訪女子落水原因，有女子的友人透露，她近期在經濟方面出狀況，落水原因待進一步釐清。
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