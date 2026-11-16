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2日籍男子來台涉竊取寶可夢卡牌 警獲報逮人送辦

中央社／ 新北16日電

新北市三重區新北大都會公園昨天舉辦寶可夢路跑活動，2名日籍男子見卓姓男子攜帶一箱卡牌到場，竟假冒工作人員攀談，並趁機竊取卡牌逃逸，但僅約10小時就落網送辦。

大都會公園14日起2天舉辦寶可夢路跑活動，吸引許多人前往參與，日籍31歲男子阪本與33歲男子西澤，13日以觀光名義來台並於15日參與寶可夢路跑活動，2人於15日下午3時許見25歲卓姓男子攜帶一箱寶可夢卡牌到場展示，竟心生歹念。

警方調查，2人假冒路跑活動工作人員上前攀談，向卓男佯稱活動現場禁止進行卡牌交易。就在當阪本與被害人交談時，西澤趁隙竊取被害人放置於一旁的整箱卡牌後逃離。

卓男發覺遭竊後隨即報警處理，警方獲報到場並查獲仍在現場的阪本。經循線追查，警方於今天凌晨1時30分在桃園國際機場附近的超商前，將西澤逮捕並追回失竊卡牌。

警方表示，遭竊寶可夢卡牌共240張，初估價值約新台幣50萬元。經詢問後，警方今天將2日人依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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