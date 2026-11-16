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羊肉爐驚見犬頭？宜縣府追查「掛羊頭賣狗肉」 貼文者恐涉散布假訊息

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

一名陳姓房仲在網路貼照，指家人在宜蘭路邊攤買羊肉爐帶回家，卻驚見犬齒動物頭顱，引爆混充狗肉疑雲；縣府今天追查時，貼文者改口照片不是她拍、那鍋湯是幾個月前外籍移工帶回來吃的，該移工已離職失聯。全案移送警方偵辦，將通知貼文者到案說明，釐清是否散布假訊息

回顧整起風波，陳姓女房仲昨天在社群平台發文，指稱家人在宜蘭路邊攤購買羊肉爐回家，倒出來卻發現一顆長有發達犬齒的不明頭顱，提醒民眾吃鍋前要看清楚。由於草食性的羊隻並無此類犬齒，畫面曝光後瞬間炸鍋，大批網友懷疑店家「掛羊頭賣狗肉」，紛紛留言要求公布店名，以免其他消費者誤踩地雷。

面對網友排山倒海追問，女房仲卻在發文後短短3小時內緊急刪文，隨後先是聲稱家人擔心遭到店家威脅報復才不公開名單，接著又改口肉品是私下向友人取得且並非狗肉，直到縣政府展開追查，更演變成「失聯移工」幾個月前帶回來的，說詞一變再變。

這起風波也嚴重波及宜蘭在地的合法羊肉爐業者，許多商家紛紛跳出來大聲喊冤。業者無奈表示，店內使用的羊肉都是由原料廠商切割處理好才交貨，鍋裡根本不可能出現動物頭顱或羊角，照片一看就知道不是羊；痛批發文者未交代清楚店家便引發恐慌，影響民眾消費意願，無辜同行成了受害者。

為追查釐清真相，宜蘭縣府衛生局今天派員前往縣內30多家羊肉爐店家稽查，經調查確認，各店家的羊肉食材多數來自澳洲與紐西蘭等合法進口管道，稽查結果均符合食品安全規定，並未發現任何違規情事。

縣府動植物防疫所與農業處也正針對照片中的頭顱進行品種鑑定。縣府強調，若鑑定為犬隻，依動物保護法宰殺者最高可處2年以下徒刑併科200萬元罰金，買賣屠體罰5萬至25萬元；最後若查不到實物來源，貼文者恐涉散布假訊息違反社會秩序維護法，罰則較輕。

一名陳姓女房仲在網路貼照，指家人在宜蘭路邊攤買羊肉爐帶回家，倒出來卻驚見犬齒動物頭顱，引爆「掛羊頭賣狗肉」疑雲。圖／翻攝自脆平台
一名陳姓女房仲在網路貼照，指家人在宜蘭路邊攤買羊肉爐帶回家，倒出來卻驚見犬齒動物頭顱，引爆「掛羊頭賣狗肉」疑雲。圖／翻攝自脆平台

宜蘭縣衛生局今天展開30幾家羊肉爐店稽查，並未發現「掛羊頭賣狗肉」。圖／縣府提供
宜蘭縣衛生局今天展開30幾家羊肉爐店稽查，並未發現「掛羊頭賣狗肉」。圖／縣府提供

宜蘭縣衛生局今天展開30幾家羊肉爐店稽查，並未發現「掛羊頭賣狗肉」。圖／縣府提供
宜蘭縣衛生局今天展開30幾家羊肉爐店稽查，並未發現「掛羊頭賣狗肉」。圖／縣府提供

宜蘭縣衛生局今天展開30幾家羊肉爐店稽查，並未發現「掛羊頭賣狗肉」。圖／縣府提供
宜蘭縣衛生局今天展開30幾家羊肉爐店稽查，並未發現「掛羊頭賣狗肉」。圖／縣府提供

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