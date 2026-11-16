高雄外海漁船疑違規放籠 海巡無人機蒐證最高罰15萬

一艘漁船昨天在高雄外海遭海巡無人機發現疑似違規施放籠具，該船今天凌晨進入興達漁港後遭海巡登檢，全案將依涉嫌違反漁業法函送高雄市政府，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

海洋委員會海巡署南部分署第一一岸巡隊透過新聞稿說明，第三無人機區隊昨天下午2時許執行無人機空中巡查勤務時，於高雄阿公店溪外約0.9浬處發現一艘漁船疑似違規施放籠具，立即透過無人機空拍蒐證。

第一一岸巡隊表示，該船今天凌晨3時許進入興達漁港，由海巡署南部分署人員登船檢查，並向船長強調於高雄市政府劃設禁止作業漁場範圍內施放籠具已違反漁業法第44條規定，將依法函送高雄市政府裁罰。

第一一岸巡隊提到，登檢時發現漁獲及籠具等物，相關事證將一併函送高雄市政府，另依漁業法第65條規定，該船違法行為將面臨3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

第一一岸巡隊表示，將持續強化海域巡查及違規取締，以維護漁業秩序與海洋資源永續發展，同時呼籲漁民應遵守法令。若發現違規捕撈或破壞海洋生態行為，可撥打海巡署「118」報案專線，共同守護海洋生態及資源。