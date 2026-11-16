台中女連撞停等紅燈3車 一查又是毒駕...警扣車並移送聲押

陳姓女子今早8點多駕駛轎車，行經台中市大雅區中清路三段與永和路口，突然撞擊前方同向左轉車道停等紅燈的3輛轎車，幸無人受傷，警方獲報到場，發現4名駕駛皆未酒駕，但肇事的陳女唾液檢測呈毒品陽性反應，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例等移送偵辦，警方建請羈押，並查扣車輛。

今天上午8點30分，大雅警分局獲報大雅區中清路三段與永和路口發生交通事故，警方派員前往處理。經了解，43歲陳姓女駕駛駕車沿中清路三段往沙鹿方向行駛，撞擊前方同向左轉車道停等紅燈的3輛轎車，衝擊力強大，陳女車子的車頭、車身及車尾受損，幸無人受傷。

警方依規定對相關當事人施以酒精濃度測試，均無酒精反應，但陳女經唾液檢測，結果呈陽性反應，全案將依公共危險罪、毒品危害防制條例等移送台中地檢署偵辦，並建請羈押；另依違反道路交通管理處罰條例掣單舉發、扣車並沒入。

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