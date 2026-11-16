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桃園移工情侶街頭爭執 男駕車離去、警追查疑涉危險駕駛

中央社／ 桃園16日電

桃園市警局蘆竹分局今天表示，南山路一段昨晚發生外籍移工男女糾紛及疑似危險駕車情事，警方獲報趕抵現場，男子已離去，女移工不願追究，警方後續將釐清是否有危險駕車行為。

有民眾在Threads上發布文章及影片表示，15日深夜在桃園市蘆竹區某停車場門口發生男女移工疑似喝醉拉扯吵架，男移工後續竟開車迴轉後離去，疑似有危險駕車情事。

桃園市警局蘆竹分局南崁派出所副所長林怡平接受媒體聯訪表示，民眾昨天深夜11時許報案指稱，在南山路一段某小吃店前有男女發生爭執。警方獲報後立即派遣線上警力趕赴現場處置，但在警方抵達前，涉案男子已駕車離去。

林怡平指出，經員警現場查訪目擊民眾及向當事女子釐清了解，糾紛為一對越南籍男女情侶，因故於店外發生口角與拉扯，但現場並無肢體毆打情事。隨後男方因情緒失控駕車離去，女方向警方說明不願提出傷害或相關告訴，員警也依規定完成家庭暴力防治通報程序，並關懷女方人身安全。

蘆竹分局說，至於男移工是否有危險駕車及危害他人安全行為，警方將調閱相關畫面釐清，若有交通違規及不法將依相關規定舉發及處置。呼籲民眾遇有感情或生活糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿因一時情緒失控而做出危險行為。

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