好心勸架竟挨揍！嘉義軍營一兵打傷下士 辯胡亂揮拳不知打到誰

嘉義縣大林鎮精忠崎頂營區一名21歲張姓一兵，因細故與同袍發生爭執，陳姓下士見狀上前勸架，沒想到雙方持續推擠，張男竟揮拳毆打勸架的陳姓下士，造成眼眶、肩膀及四肢多處受傷。張男到案後辯稱，當時現場混亂，自己只是胡亂揮拳，不確定打到誰，也可能是其他人造成傷勢。嘉義地檢署不採信其說法，依違反陸海空軍刑法及傷害罪嫌提起公訴。

起訴書表示，張男原為陸軍步兵第101旅步一營步二連一兵，陳姓下士則為同連隊管理幹部，對張男具有勤務指揮及命令權，雙方具有軍中長官與部屬關係。

今年4月23日晚間8時30分許，張男在精忠崎頂營區，因細故與謝姓同袍發生爭執，雙方互不相讓。陳姓下士見狀上前勸架，但張男與謝姓同袍仍持續推擠，過程中張男竟徒手毆打陳姓下士。

陳姓下士遭毆打後，右側眼眶外側、右肩膀、右大腿及左膝均有挫瘀傷，右手食指也有擦挫傷，事後提出告訴。

張男偵訊時堅決否認對長官施暴，辯稱當時只是胡亂揮拳，不確定究竟攻擊到誰，現場情況十分混亂，陳姓下士的傷勢也可能是其他人造成，試圖撇清責任。

不過，檢察官根據陳姓下士指述、醫院診斷證明書及陸軍步兵旅函文，認定張男涉嫌毆打具有命令權的長官。檢方認為，軍中長官不僅限於發布軍事命令的軍官，也包括具有行政勤務指揮權的士官，陳姓下士符合陸海空軍刑法所稱的長官身分。

陳姓下士已於今年6月24日退伍，張男也在10月5日役滿退伍，但檢方認為，現役軍人服役期間觸犯陸海空軍刑法，即使事後退伍，仍須依軍刑法追究刑事責任。

嘉義地檢署依違反陸海空軍刑法對長官施強暴及傷害罪嫌起訴張男，依法從一重處斷；另涉恐嚇部分則獲不起訴處分，全案交由嘉義地方法院審理。