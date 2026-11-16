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金沙民宅凌晨3點惡火！4人受困濃煙中 消防20分鐘全數救出

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

<a href='/search/tagging/2/金門' rel='金門' data-rel='/2/105240' class='tag'><strong>金門</strong></a>金沙鎮后宅一處民宅今天凌晨發生火警，一樓增建廚房突然竄出火舌，黑色濃煙迅速竄升，屋內4名民眾一度受困，<a href='/search/tagging/2/消防人員' rel='消防人員' data-rel='/2/228013' class='tag'><strong>消防人員</strong></a>歷經約20分鐘，終於將4人全數救出。圖／金門縣消防局提供
金門金沙鎮后宅一處民宅今天凌晨發生火警，一樓增建廚房突然竄出火舌，黑色濃煙迅速竄升，屋內4名民眾一度受困，消防人員歷經約20分鐘，終於將4人全數救出。圖／金門縣消防局提供

金門金沙鎮后宅一處民宅今天凌晨發生火警，一樓增建廚房突然竄出火舌，黑色濃煙迅速竄升，屋內4名民眾一度受困，情況危急。消防局獲報後，緊急調派金湖、金沙及金寧分隊共18名消防人員、9輛消防救護車趕往搶救，消防人員一邊佈水線控制火勢，一邊透過電話確認受困者位置、安撫情緒，並冒險入室搜救，歷經約20分鐘，終於將4人全數救出，所幸均無明顯外傷，經評估後仍預防性送醫。

消防局勤指中心於今天凌晨3時18分接獲報案，指稱金沙鎮后宅有民宅發生火警，屋內還有人受困，消防人車趕抵前，已可從遠處看見濃煙直竄天際，抵達現場後，發現一樓增建廚房火舌夾雜大量黑煙不斷竄出，火勢相當猛烈。

轄區初期指揮官、金沙分隊長蔡智成立即指揮消防人員部署兩條水線，展開滅火攻擊，並在完成人員安全管制後，攜帶熱顯像儀（TIC）進入屋內搜索及滅火。由於屋內仍有4人受困，現場救援刻不容緩。

第二大隊大隊長董紀瑋擔任總指揮官，隨即透過電話聯繫受困民眾，確認其所在位置及避難狀況，同時告知現場救援進度，安撫受困者緊張情緒，避免在濃煙環境中慌亂。支援金湖分隊長許春祥則籌組搜救小隊，挺進屋內執行救援任務。

經過約20分鐘搜索，消防人員郭嘉政、鄭為元及黃昭錡成功找到4名受困民眾，並順利將人員全數帶出火場，經初步評估，4人雖無明顯外傷，但考量火場濃煙可能造成身體傷害，仍安排預防性送醫觀察。

消防局表示，此次救援動員金湖、金沙及金寧分隊跨轄區支援，從火勢控制、受困者定位到入室搜救，各單位分工合作，展現平時訓練及跨分隊協同救災成果。

至於起火原因及財物損失，消防局火災調查科將進一步勘察鑑定，消防局也提醒，廚房用火務必遵守「人離火熄」原則，並定期清理抽油煙機油垢，避免因炊事疏忽引發火災；若不幸受困火場，應掌握「小火快逃、濃煙關門」原則，立即撥打119清楚告知受困位置，爭取救援時間。

金門金沙鎮后宅一處民宅今天凌晨發生火警，一樓增建廚房突然竄出火舌，消防人員撲滅火勢後，現場建物與車輛都燒的漆黑。圖／金門縣消防局提供
金門金沙鎮后宅一處民宅今天凌晨發生火警，一樓增建廚房突然竄出火舌，消防人員撲滅火勢後，現場建物與車輛都燒的漆黑。圖／金門縣消防局提供

金門金沙鎮后宅一處民宅今天凌晨發生火警，一樓增建廚房突然竄出火舌，黑色濃煙迅速竄升，屋內4名民眾一度受困，消防人員冒險入室搜救，歷經約20分鐘，終於將4人全數救出，經評估後仍預防性送醫。圖／金門縣消防局提供
金門金沙鎮后宅一處民宅今天凌晨發生火警，一樓增建廚房突然竄出火舌，黑色濃煙迅速竄升，屋內4名民眾一度受困，消防人員冒險入室搜救，歷經約20分鐘，終於將4人全數救出，經評估後仍預防性送醫。圖／金門縣消防局提供

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