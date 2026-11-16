高雄女當街拿安全帽狠砸6歲兒遭外送員PO網 到案說法曝光

高雄市傳當街疑兒虐案！一名6歲男童在前鎮區某國宅社區奔跑，母親攔下後竟當街拿安全帽狠K兒，過程被路過外送員PO網，憂心指「不知有何深仇大恨」；警方今天上午通知男童母親到案，女子稱因兒子奔跑不聽勸，才持安全帽作勢揮打管教。

轄區前鎮警分局指出，該名鍾姓母親到案後，警方已依規定製作相關紀錄，並通報權責機關，不因兒童有無明顯外傷作為認定兒少受虐之唯一依據，會就相關行為有無涉及不當管教或身心虐待進行調查審認，依法裁處。

網路社群Threads有網友貼文並附上影片指，怎麼才一轉頭就看到媽媽拿安全帽打小孩，不知道他們有什麼深仇大恨，少子化的台灣日常；只見影片中，一名男童奔跑在社區道路，被一名拿安全帽的婦人攔下後倒地，隨後婦人拿安全帽狠K男童，導致男童嚎啕大哭。

原PO指，因當時正在跑外送，現代人不是那麼友善，加上是別人的家務事就不方便插手，雖然弟弟看起來真的很需要幫助。原PO表示，一開始是看到是小孩躺在地板鬧，爸爸要去抓他起來，小孩起來跑走，繞回來後，媽媽剛好出來抓人，小孩跑到媽媽那邊，媽媽就拿安全帽起來打，爸爸就走在後面。

前鎮警分局指出，獲悉網路貼文後即主動查訪，今天上午10時許通知鍾女偕同男童到案，釐清事發經過及確認兒童安全。

警方現場檢視6歲男童身體未見明顯外傷，精神狀況良好。鍾女表示，昨天下午因男童在社區戶外持續奔跑、不聽勸阻，遂持安全帽作勢揮打管教。

高市社會局指，本案已請警方協助了解，倘經調查認定違反兒少權法，將依法裁處。警方呼籲，家長及照顧者應採取適當方式管教，避免暴力或威嚇。民眾如發現疑似兒少受虐或有立即危險情事，應立即撥打110報案。