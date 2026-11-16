高雄檔車違規左轉撞直行機車畫面曝 68歲阿伯當場OHCA送醫不治

25歲張姓男子今天上午8時騎檔車行經高市後昌路，未依兩段式待轉直接左轉加宏路，當場撞及直行的68歲張姓男子機車，雙雙噴飛倒地，並波及李姓男子電動代步車及路邊機車，年長的張男因胸部重創當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。

楠梓警分局指出，25歲的張姓男子今天上午8時許騎機車沿後昌路北往南方向行駛，至加宏路口時，未依規定兩段式待轉直接左轉，當場和直行的68歲張姓男子機車相撞，因巨大撞擊力，兩人連人帶車噴飛，並波及當時駕駛電動代步車的60歲李姓男子以及在路邊的林姓男子機車。

事故造成兩名張男均受傷，其中年長的張男當場胸部重創無呼吸心跳，雖經送醫搶救，仍宣告不治；另年輕的張男身體多處受傷，仍須住院治療，現場檔車車頭被撞爛，零件散落一地。

警方獲報到場處理，其中李男經酒測無飲酒情事，死者和肇事的兩名張男由醫院進行血液酒精濃度檢測；詳細肇因及肇責待交通大隊釐清判定。

張姓男子今天上午8時騎檔車行經高市後昌路，未依兩段式待轉直接左轉加宏路，當場直行機車，導致68歲阿伯傷重不治。記者石秀華／翻攝

張姓男子今天上午8時騎檔車行經高市後昌路，未依兩段式待轉直接左轉加宏路，當場直行機車，導致68歲阿伯傷重不治。記者石秀華／翻攝