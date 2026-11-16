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轎車撞飛機車再衝進水餃店 離租屋處不到百公尺！19歲男大生車禍亡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣<a href='/search/tagging/2/斗六' rel='斗六' data-rel='/2/110063' class='tag'><strong>斗六</strong></a>市仁義路15日凌晨發生死亡<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，56歲黃姓男子開車與騎乘<a href='/search/tagging/2/機車' rel='機車' data-rel='/2/248257' class='tag'><strong>機車</strong></a>的19歲彭姓大學生發生碰撞，機車遭<a href='/search/tagging/2/撞飛' rel='撞飛' data-rel='/2/189516' class='tag'><strong>撞飛</strong></a>後波及路旁轎車，黃男轎車則失控衝進一家水餃專賣店，彭姓男大生傷重不治。圖／警方提供
雲林縣斗六市仁義路15日凌晨發生死亡車禍，56歲黃姓男子開車與騎乘機車的19歲彭姓大學生發生碰撞，機車遭撞飛後波及路旁轎車，黃男轎車則失控衝進一家水餃專賣店，彭姓男大生傷重不治。圖／警方提供

雲林縣斗六市仁義路15日凌晨發生死亡車禍，56歲黃姓男子開車與騎乘機車的19歲彭姓大學生發生碰撞，機車遭撞飛後波及路旁轎車，黃男轎車則失控衝進一家水餃專賣店，彭姓男大生傷重不治。家屬事後在網路留言，盼大家一起祝福弟弟一路好走，令人鼻酸。確切肇事原因警方釐清中。

該起事故發生在15日凌晨3時許，雲林縣警察局斗六分局接獲通報，指斗六市仁義路與仁義路4巷口發生嚴重車禍，警方抵達時，轎車車頭嚴重毀損，整輛車衝進路旁水餃專賣店，店內桌椅及物品散落一地，19歲彭姓機車騎士則倒臥路面，救護人員緊急將傷者送醫，彭男仍因傷重宣告不治。

警方初步調查，56歲黃姓男子駕駛自小客車，沿仁義路往溝垻方向行駛，行經仁義路4巷口時，與由巷內左轉進入仁義路的彭姓男大生所騎乘的機車發生碰撞。機車遭撞擊後，又波及一輛停放路旁的轎車，小客車則一路失控衝進店家，造成雙方駕駛受傷送醫，其中彭男傷重不治，黃男也受傷接受治療。

斗六分局表示，雙方駕駛均持有合法駕照，經檢測沒有酒駕、毒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清，全案朝過失致死罪方向偵辦，並由交通小隊專責處理。

據了解，彭姓男大生來自新竹，遠赴雲林就讀雲科大，在校區附近租屋，沒想到凌晨騎車外出，行經距離租屋處不到100公尺的路口，竟遭遇死亡車禍，事故發生後，網路上出現家屬留言，一名自稱是死者哥哥的網友寫道：「我是往生者的哥哥，希望大家可以一起祝福，讓他一路好走。」不少網友留言表達哀悼。

雲林縣斗六市仁義路15日凌晨發生死亡車禍，56歲黃姓男子開車與騎乘機車的19歲彭姓大學生發生碰撞，機車遭撞飛後波及路旁轎車，黃男轎車則失控衝進一家水餃專賣店，彭姓男大生傷重不治。圖／警方提供
雲林縣斗六市仁義路15日凌晨發生死亡車禍，56歲黃姓男子開車與騎乘機車的19歲彭姓大學生發生碰撞，機車遭撞飛後波及路旁轎車，黃男轎車則失控衝進一家水餃專賣店，彭姓男大生傷重不治。圖／警方提供

雲林縣斗六市仁義路15日凌晨發生死亡車禍，56歲黃姓男子開車與騎乘機車的19歲彭姓大學生發生碰撞，機車遭撞飛後波及路旁轎車，黃男轎車則失控衝進一家水餃專賣店，彭姓男大生傷重不治。圖／警方提供
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