快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬登山客攀登台東溪頭山脫隊受困山區一整晚 今晨順利救下山

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

陳姓男山友昨天晚上受困<a href='/search/tagging/2/溪頭' rel='溪頭' data-rel='/2/141501' class='tag'><strong>溪頭</strong></a>山三角點無法自行下山，消防局救難人員組隊上山救援。圖／<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a>縣消防局提供
陳姓男山友昨天晚上受困溪頭山三角點無法自行下山，消防局救難人員組隊上山救援。圖／台東縣消防局提供

高雄市七人登山隊伍昨日前往台東海端鄉攀爬海拔3272公尺溪頭山，其中一名陳姓男山友因腳程較慢脫隊，身上又未帶頭燈，天色昏暗後無法下山，消防局人員獲報後透過地圖判斷與手機定位，昨天深夜接觸到受困山友，給予食物與保暖衣物後連夜撤離下山，今早順利抵達登山口，送醫身體無礙。

台東縣消防局關山大隊15日下午4時17分接獲報案，陳姓男山友與六名友人結伴攀登溪頭山，途中與隊伍分開後迷失方向。經初步掌握，男山友應該是受困在三角點附近，意識清楚、無明顯外傷，但因身上沒有照明及保暖設備，山區氣溫驟降，自行脫困難度極高。

消防局啟動山域搜救機制，由延平及海端分隊組成5人搜救小組，攜帶照明、保暖衣物、食物、救援裝備及通訊器材入山。搜救人員連夜沿溪頭山登山路線搜尋，終於在15日深夜11時42分順利與陳姓山友接觸。

關山大隊指出，第一時間接觸到男山友之後，搜救人員立即提供食物與保暖物資，連夜協助撤離下山，今天上午7時30分順利將男子護送下山，完成救援任務，送往關山慈濟醫院進一步檢查身體。

溪頭山是單日可往返的登山行程，不過戶外活動仍有危險性。消防局提醒，登山應結伴同行，過程中應隨時掌握同行人員動向，依隊員體能適時調整行進速度，並於岔路口及休息點確認人數，避免有人落單或中途脫隊。此外，入山前應妥善規畫路線、掌握天候與日落時間，備妥照明、保暖衣物、食物及通訊定位設備，並將預計返程時間告知親友，若不慎迷途，應保持冷靜，避免在不熟悉地形或夜間視線不佳時貿然移動。

陳姓男山友昨日受困山區無法自行下山，消防局搜救人員今早順利將人送下山。圖／台東縣消防局提供
陳姓男山友昨日受困山區無法自行下山，消防局搜救人員今早順利將人送下山。圖／台東縣消防局提供

登山 溪頭 台東

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

男童深夜走失誤入山林…5隻小狗緊隨護主 發放熱源訊號助警救人

9國「蜘蛛人」攻頂劍湖山88米摩天輪高空救人比賽 天降神兵遊客驚呼

台灣黑熊出沒！大雪山小神木步道暫時封閉 若突然相遇專家教你這樣做

立冬下午交節會暖冬？柯柏成解析農諺 再曝5招迎冬開運法

相關新聞

高雄女當街拿安全帽狠砸6歲兒遭外送員PO網 到案說法曝光

高雄市傳當街疑兒虐案！一名6歲男童在前鎮區某國宅社區奔跑，母親攔下後竟當街拿安全帽狠K兒，過程被路過外送員PO網，憂心指「不知有何深仇大恨」；警方今天上午通知男童母親到案，女子稱因兒子奔跑不聽勸，才持安全帽作勢揮打管教。

百萬YTR「好棒Bump」出車禍 北市信義區搭計程車「騎上」賓士

YouTuber「好棒Bump」昨晚搭乘多元計程車，經台北市信義區與一輛自小客車發生碰撞，多元計程車被剷起「騎上」自小客車，無人受傷，警方正在釐清肇事責任。

轎車撞飛機車再衝進水餃店 離租屋處不到百公尺！19歲男大生車禍亡

雲林縣斗六市仁義路15日凌晨發生死亡車禍，56歲黃姓男子開車與騎乘機車的19歲彭姓大學生發生碰撞，機車遭撞飛後波及路旁轎車，黃男轎車則失控衝進一家水餃專賣店，彭姓男大生傷重不治。家屬事後在網路留言，盼大家一起祝福弟弟一路好走，令人鼻酸。確切肇事原因警方釐清中。

冷血訕笑被害人「快被電死了」…柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

台中一對情侶赴柬埔寨遭囚虐洗劫，損失239萬元，台中地檢署今依強盜等罪，起訴蔡姓男子等5人。此案在台參與闖空門的共犯，明知被害人遭凌虐，私下傳訊給女友，冷血訕笑被害人「快被電死了」，不只將被害人的百萬名車解體變賣，還透過其他未落網的共犯，在被害人返台後後，以地下管道勒索20萬贖車，讓被害人遭遇二度傷害。

高雄檔車違規左轉撞直行機車畫面曝 68歲阿伯當場OHCA送醫不治

25歲張姓男子今天上午8時騎檔車行經高市後昌路，未依兩段式待轉直接左轉加宏路，當場撞及直行的68歲張姓男子機車，雙雙噴飛倒地，並波及李姓男子電動代步車及路邊機車，年長的張男因胸部重創當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。

狠母當街拿安全帽狠Ｋ男童遭PO網 網憂「有何深仇大恨」

高雄市傳當街疑兒虐案！一名男童在前鎮區某國宅社區奔跑，被母親攔下當街拿安全帽狠K，過程被經過的外送員行車記錄器錄下PO網，憂心指「不知有何深仇大恨，弟弟看來很需要幫助」；警方指，將主動調查釐清雙方關係及是否有兒虐行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。