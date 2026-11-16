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7旬登山客攀登台東溪頭山脫隊受困山區一整晚 今晨順利救下山
高雄市七人登山隊伍昨日前往台東海端鄉攀爬海拔3272公尺溪頭山，其中一名陳姓男山友因腳程較慢脫隊，身上又未帶頭燈，天色昏暗後無法下山，消防局人員獲報後透過地圖判斷與手機定位，昨天深夜接觸到受困山友，給予食物與保暖衣物後連夜撤離下山，今早順利抵達登山口，送醫身體無礙。
台東縣消防局關山大隊15日下午4時17分接獲報案，陳姓男山友與六名友人結伴攀登溪頭山，途中與隊伍分開後迷失方向。經初步掌握，男山友應該是受困在三角點附近，意識清楚、無明顯外傷，但因身上沒有照明及保暖設備，山區氣溫驟降，自行脫困難度極高。
消防局啟動山域搜救機制，由延平及海端分隊組成5人搜救小組，攜帶照明、保暖衣物、食物、救援裝備及通訊器材入山。搜救人員連夜沿溪頭山登山路線搜尋，終於在15日深夜11時42分順利與陳姓山友接觸。
關山大隊指出，第一時間接觸到男山友之後，搜救人員立即提供食物與保暖物資，連夜協助撤離下山，今天上午7時30分順利將男子護送下山，完成救援任務，送往關山慈濟醫院進一步檢查身體。
溪頭山是單日可往返的登山行程，不過戶外活動仍有危險性。消防局提醒，登山應結伴同行，過程中應隨時掌握同行人員動向，依隊員體能適時調整行進速度，並於岔路口及休息點確認人數，避免有人落單或中途脫隊。此外，入山前應妥善規畫路線、掌握天候與日落時間，備妥照明、保暖衣物、食物及通訊定位設備，並將預計返程時間告知親友，若不慎迷途，應保持冷靜，避免在不熟悉地形或夜間視線不佳時貿然移動。
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